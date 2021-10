Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 20:10 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione una buona sera della redazione non è Gabriella Luigi in studio in apertura la politica con i dati dei ballottaggi Roma e Torino al centro-sinistra che festeggia la conquista di oltre metà delle 20 città tra capoluoghi di regione di andati al voto per l’elezione del sindaco sono 13 i comuni andati al centro-sinistra tra cui Roma e Torino reduce entrambi da cinque anni di amministrazione del MoVimento 5 Stelle a Trieste e cittadini hanno scelto Roberto dipiazza con il 51 e 29% nelle altre percentuali Gualtieri nuovo sindaco di Roma con il 13% dei voti Stefano Lorusso nuovo sindaco di Torino con il 5923 per cento delle preferenze dati covid quasi 1600 nuovi positivi in 2044 i decessi in un giorno sono state effettuate oltre 219 mila tamponi tasso di positività allo 0 e 7% 358 in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione una buona sera della redazione non è Gabriella Luigi in studio in apertura la politica con i dati dei ballottaggie Torino al centro-sinistra che festeggia la conquista di oltre metà delle 20 città tra capoluoghi di regione di andati al voto per l’elezione del sindaco sono 13 i comuni andati al centro-sinistra tra cuie Torino reduce entrambi da cinque anni di amministrazione del MoVimento 5 Stelle a Trieste e cittadini hanno scelto Roberto dipiazza con il 51 e 29% nelle altre percentuali Gualtieri nuovo sindaco dicon il 13% dei voti Stefano Lorusso nuovo sindaco di Torino con il 5923 per cento delle preferenze dati covid quasi 1600 nuovi positivi in 2044 i decessi in un giorno sono state effettuate oltre 219 mila tamponi tasso di positività allo 0 e 7% 358 in ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - LucaFioretti13 : Kean sempre più determinante: il futuro della Juve è già in casa Su @junews24com ??????? - Asgard_Hydra : Halo Infinite: gameplay della Campagna in arrivo? Ultime da Tom Henderson - PianetaMilan : #PortoMilan, la curiosità sul soggiorno in hotel dei rossoneri / News #ACMilan #Milan #SempreMilan -