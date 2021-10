Trieste, giornata di scontri “No Pass” al porto e in centro. I manifestanti: “Non ci arrendiamo, in sciopero fino a giovedì”. Previsto incontro con Patuanelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oltre duemila al presidio: cariche delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa. Tre agenti feriti, non gravi. Puzzer: «Violenti non sono dei nostri» Leggi su lastampa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oltre duemila al presidio: cariche delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa. Tre agenti feriti, non gravi. Puzzer: «Violenti non sono dei nostri»

