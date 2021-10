Tennis, Fabio Fognini: “Jannik Sinner ha sbagliato a non andare alle Olimpiadi. Sto bene fisicamente, posso continuare” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad Indian Wells lo abbiamo rivisto in grande spolvero, sconfitto al terzo turno da Stefanos Tsitsipas, giocando però un gran Tennis. Ora Fabio Fognini si concentrerà sugli ultimi tornei della stagione, per poi lanciarsi sul 2022. Il Tennista azzurro è stato intervistato in mattinata da RTL102.5. Le sue parole: “Se mi guardo indietro, vedo che sono quasi alla fine. Se però devo fare un bilancio, devo dire che ho realizzato almeno il 90% dei miei sogni nel cassetto”. Non c’è intenzione di fermarsi: “Io mi vedo ancora giocare a Tennis. Ho avuto la conferma in America che il mio livello di gioco c’è, sto bene fisicamente e posso giocare. Il ranking non è più un obiettivo principale. I risultati che ci sono mi tengono il fuoco dentro acceso perché so che ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad Indian Wells lo abbiamo rivisto in grande spolvero, sconfitto al terzo turno da Stefanos Tsitsipas, giocando però un gran. Orasi concentrerà sugli ultimi tornei della stagione, per poi lanciarsi sul 2022. Ilta azzurro è stato intervistato in mattinata da RTL102.5. Le sue parole: “Se mi guardo indietro, vedo che sono quasi alla fine. Se però devo fare un bilancio, devo dire che ho realizzato almeno il 90% dei miei sogni nel cassetto”. Non c’è intenzione di fermarsi: “Io mi vedo ancora giocare a. Ho avuto la conferma in America che il mio livello di gioco c’è, stogiocare. Il ranking non è più un obiettivo principale. I risultati che ci sono mi tengono il fuoco dentro acceso perché so che ...

