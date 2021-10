“Tech Emotion” unisce innovazione e creatività per raccontare le eccellenze dell’Italia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Emozione, energia, futuro. «Sono parole chiave della mia vita». Lo dice Massimo Bottura mentre è in cucina a realizzare la sua arte. Lo chef patron di Osteria Francescana rappresenta un’eccellenza italiana, la cucina più famosa del mondo, ed è protagonista nella prima puntata di “– Empower Human Potential”, docuserie diNetwork e Facebook, che andrà in onda stasera su Sky Arte (ore 20:30) e mercoledì su Sky TG24 (ore 21:30), disponibile anche su Sky On Demand e in streaming su Now Tv. Bottura è il volto di quell’Italia che ha un potenziale sconfinato, che può realizzare qualsiasi cosa. Da sempre mescola l’eccellenza nel suo mestiere con una voglia die di raccontarsi diversa rispetto a tanti suoi predecessori, e con una capacità di sperimentare e raggiungere sempre nuovi obiettivi ...

Wired Italia

Da tutto questo nasce l'idea di Tech.Emotion Network di creare una docuserie che andrà in onda su Sky Arte dal 18 ottobre e Sky Tg 24 dal 20 ottobre, "Tech.Emotion Empower Human Potential in partnership". Innovazione e tecnologia stanno cambiando il mondo del fashion e del design, della cultura e dell'educazione, ma anche la bioeconomia e il manifatturiero. Una docuserie lo racconta in sei puntate alla ... Tech.Emotion, la docuserie che racconta gli imprenditori che portano in made in Italy nel mondo