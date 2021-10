Serie A, la tegola per il tecnico è ufficiale: “Stop di quattro mesi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) tegola in Serie A: Kingsley sarà out con il Bologna per circa quattro mesi. Ecco il comunicato ufficiale del club. Michael Kingsley, centrocampista del Bologna, è stato costretto a lasciare il campo nella giornata di ieri contro l’Udinese per infortunio. Entrato in campo al 53?, Mihajlovic ha dovuto per forza di cose sostituirlo al 76?. Il nigeriano, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021)inA: Kingsley sarà out con il Bologna per circa. Ecco il comunicatodel club. Michael Kingsley, centrocampista del Bologna, è stato costretto a lasciare il campo nella giornata di ieri contro l’Udinese per infortunio. Entrato in campo al 53?, Mihajlovic ha dovuto per forza di cose sostituirlo al 76?. Il nigeriano, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - calciomercatoit : #Bologna, tegola per #Mihajlovic: quattro mesi di assenza per #Kingsley per la frattura del perone - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - ivangallo80 : RT @Gazzetta_it: Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - TuttoMercatoWeb : Tegola per la Roma: problema fisico per Zaniolo ed è già costretto a uscire al 26' -