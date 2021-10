Serie A, ira di Mihailovic sull'arbitro: «Sul pareggio fallo su Skorupski» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 17 ott. (LaPresse) – “Cercherò di stare calmo anche se mi viene difficile. Noi oggi non abbiamo pareggiato la partita per le decisioni arbitrali ma perché non l’abbiamo chiusa quando abbiamo avuto l’occasione. Poi però vedo cosa è successo in campo: perché quando l’arbitro espelle un giocatore poi tenta di compensare con i giocatori dell’altra squadra? Il gol che abbiamo subito, il mio portiere non salta perché Becao si appoggia su di lui, lo sposta. Non si può toccare il portiere: perché non interviene il Var, non interviene l’arbitro? Gli ha fatto blocco a tre metri dalla porta. Poi domani magari fermano l’arbitro per un mese, ma noi così abbiamo perso già 4 punti, in solo otto giornate. E questa sarebbe la terza volta che arbitro e Var vengono sospesi dopo una nostra partita”. Lo ha detto il tecnico del ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 17 ott. (LaPresse) – “Cercherò di stare calmo anche se mi viene difficile. Noi oggi non abbiamo pareggiato la partita per le decisioni arbitrali ma perché non l’abbiamo chiusa quando abbiamo avuto l’occasione. Poi però vedo cosa è successo in campo: perché quando l’espelle un giocatore poi tenta di compensare con i giocatori dell’altra squadra? Il gol che abbiamo subito, il mio portiere non salta perché Becao si appoggia su di lui, lo sposta. Non si può toccare il portiere: perché non interviene il Var, non interviene l’? Gli ha fatto blocco a tre metri dalla porta. Poi domani magari fermano l’per un mese, ma noi così abbiamo perso già 4 punti, in solo otto giornate. E questa sarebbe la terza volta chee Var vengono sospesi dopo una nostra partita”. Lo ha detto il tecnico del ...

Advertising

sportli26181512 : Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter: Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter Salt… - LucianoRanier10 : @CasatiSilvano @borrillo62 Silvano non commento le tue certezze ti chiedo solo una cosa:Hai mai sentito qualcuno de… - ira_room707 : @MomoNoHana8285 Quelle sono un must da sempre, ho riletto tante di quelle serie in gioventù ahaha ora quando compr… - ira_room707 : La mia collezione manga quando la mia stanza era rossa e non rosa e prima che ne vendessi una buona parte perché mi… - ira_room707 : @yaoitalia_it Vero ,amo quando ho il frigay ( ossia l ep nuovo da vedere, sta cosa nacque su youtube durante 2gethe… -