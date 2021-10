Samuel Paty e la vita "bunkerizzata" di Mila, la ragazza lesbica minacciata dagli islamisti (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ passato un anno da quando i fanatici islamisti hanno decapitato Samuel Paty, l’insegnante che ha osato difendere in classe il principio della libertà d’espressione citando Charlie Hebdo e a cui Emmanuel Macron ha appena, meritoriamente, dedicato una piazza (anche se la codardia delle autorità scolastiche hanno impedito che gli venisse intitolato l’istituto in cui insegnava). E’ passato un anno, ma in Francia sono tante, troppe, le persone minacciate, aggredite, insultate, messe alla gogna dai fondamentalisti. In Francia hanno coniato anche un termine, “bunkerisée”, bunkerizzata, per indicare la vita di reclusione e di clandestinità cui sono costrette le vittime della campagna di linciaggio e che hanno subito una condanna a morte in una delle più importanti democrazie occidentali. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ passato un anno da quando i fanaticihanno decapitato, l’insegnante che ha osato difendere in classe il principio della libertà d’espressione citando Charlie Hebdo e a cui Emmanuel Macron ha appena, meritoriamente, dedicato una piazza (anche se la codardia delle autorità scolastiche hanno impedito che gli venisse intitolato l’istituto in cui insegnava). E’ passato un anno, ma in Francia sono tante, troppe, le persone minacciate, aggredite, insultate, messe alla gogna dai fondamentalisti. In Francia hanno coniato anche un termine, “bunkerisée”,, per indicare ladi reclusione e di clandestinità cui sono costrette le vittime della campagna di linciaggio e che hanno subito una condanna a morte in una delle più importanti democrazie occidentali. ...

