Rugby | lutto nella palla ovale | è morto in un incidente d’auto Sean Wainui

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Giornata diper il mondo delnotte tra domenica e lunedì è infatti arrivata dalla Nuova Zelanda la triste notizia della morte di. Il venticinquenne è scomparso a causa di unstradale. Un impatto tremendo contro un albero al McLaren Falls Park, nei pressi di Tauranga, per l’ala dei Chiefs e dei Maori All Blacks. “La morte disarà sentita profondamente da tutti gli appassionati die, in particolare, dai suoi compagni di squadra. Un giorno buio per il” le parole del della federazione neozelandese, Mark Robinson in una nota ufficiale alla BBC. “Non riesco a trovare le parole per esprimere quanto faccia male. Avevo sempre detto chemeritava tutto ciò otteneva, ...

"LABORIOSO E ORGOGLIOSO" – "La morte di Sean sarà sentita profondamente da tutti gli appassionati di rugby e, in particolare, dai suoi compagni di squadra", ha detto Robinson in una nota ufficiale ...