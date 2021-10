Roma, Zaniolo sorride: escluse lesioni al ginocchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ottimismo delle prime ore si riflette anche nell’esito degli esami strumentali. Nicolò Zaniolo, dopo il problema al ginocchio accusato nel primo tempo di Juventus-Roma, è stato sottoposto nella notte agli esami strumentali. La prima diagnosi nell’immediato post gara parlava di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro ma tra i medici giallorossi non filtrava particolare preoccupazione. Gli esami strumentali hanno dato esito negativo: escluso ogni tipo di lesione, le condizioni del classe 1999 saranno valutate nei prossimi giorni in vista dei prossimi impegni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ottimismo delle prime ore si riflette anche nell’esito degli esami strumentali. Nicolò, dopo il problema alaccusato nel primo tempo di Juventus-, è stato sottoposto nella notte agli esami strumentali. La prima diagnosi nell’immediato post gara parlava di un trauma in iperflessione alsinistro ma tra i medici giallorossi non filtrava particolare preoccupazione. Gli esami strumentali hanno dato esito negativo: escluso ogni tipo di lesione, le condizioni del classe 1999 saranno valutate nei prossimi giorni in vista dei prossimi impegni. SportFace.

