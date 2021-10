Precipita a scuola da 10 metri | grave studentessa

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E' ricoverata in gravi condizioni unadi 17 annita stamattina da un'altezza di circa 10. Il fatto è avvenuto in un istituto scolastico della provincia di Milano. Ancora non chiare le dinamiche dell'accaduto L'articolo .

I primi accertamenti infatti hanno permesso di ricostruire che sarebbe precipitata mentre si trovava a scuola, ma le circostanze in cui ciò è avvenuto sono ancora in fase di definizione e tutte le ... Una studentessa è precipitata mentre era a scuola e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Sono ancora tutti da chiarire i contorni di quanto accaduto ad una 17enne stamani a Melzo, ... Sono ancora tutti da chiarire i contorni di quanto accaduto ad una 17enne questa mattina a Melzo, nel Milanese, dove il 118 l'ha soccorsa trovandola riversa a terra in strada. I primi accertamenti han ...