MotoGP, GP Emilia Romagna 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 22-24 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prosegue il conto alla rovescia verso il weekend del Gran Premio di Emilia Romagna 2021, valido come sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del secondo round in programma al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, dopo il GP di San Marino dello scorso 19 settembre. Fabio Quartararo può laurearsi aritmeticamente campione del mondo nella classe regina con due gare di anticipo, ma dovrà precedere al traguardo Francesco Bagnaia o comunque perdere al massimo 2 punti rispetto al piemontese della Ducati. Ultima apparizione sul suolo italiano nel Motomondiale per Valentino Rossi, che si ritirerà a fine anno dopo 22 stagioni in top class.

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Emilia 10.453 appassionati nel weekend al Misano Grand Prix Truck PROSSIMO WEEKEND CON LA MOTOGP Ora al Marco Simoncelli fari puntati sul Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna. Dopo la deroga a 35.000 ingressi quotidiani, sono ancora ...

Misano incorona l'ungherese Norbert Kiss campione d'Europa truck PROSSIMO WEEKEND CON LA MOTOGP Ora al Marco Simoncelli fari puntati sul Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna. Dopo la deroga a 35.000 ingressi quotidiani, sono ancora ...

MotoGP: Fabio Quartararo può vincere il mondiale già nel prossimo GP? La stagione sta per finire, e i candidati al titolo sono Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, ma al prossimo gp - quello dell'Emilia Romagna a San Marino - il francese leader del campionato più vincere i ...

