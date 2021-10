Morto per Covid Colin Powell, l’ex segretario di Stato: all’Onu agitò la “provetta” di Saddam (Di lunedì 18 ottobre 2021) Colin Powell, l’ex segretario di Stato Usa sotto George W. Bush, è Morto all’età di 84 anni per “complicazioni da Covid-19”. “Abbiamo perso un marito, un padre e un nonno straordinari e amorevoli e un grande americano”, si legge in una nota diffusa dalla famiglia, che sottolinea: il generale aveva completato il ciclo vaccinale. Powell è Stato il primo afroamericano a ricoprire il ruolo di capo di Stato maggiore delle forze armate statunitensi e quello di capo della diplomazia Usa. Tra le sue immagini più famose, quella che lo vede agitare all’Onu una provetta con presunte “armi chimiche” nelle mani del regime di Saddam Hussein. E’ il 5 febbraio 2003, il 20 marzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)diUsa sotto George W. Bush, èall’età di 84 anni per “complicazioni da-19”. “Abbiamo perso un marito, un padre e un nonno straordinari e amorevoli e un grande americano”, si legge in una nota diffusa dalla famiglia, che sottolinea: il generale aveva completato il ciclo vaccinale.il primo afroamericano a ricoprire il ruolo di capo dimaggiore delle forze armate statunitensi e quello di capo della diplomazia Usa. Tra le sue immagini più famose, quella che lo vede agitareunacon presunte “armi chimiche” nelle mani del regime diHussein. E’ il 5 febbraio 2003, il 20 marzo ...

