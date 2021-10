Mattarella | «L’Italia è ripartita La contestazione aggressiva genera tristezza | non allarme»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In una Pisa blindata, il presidente della Repubblica, Sergio, ha partecipato all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università cittadina, durante la quale ha tenuto un discorso tutto incentrato sul tema della ripresa post pandemia. Poco lontano due presìdi impensierivano per l’ordine pubblico, quello dei No Green pass, che si è dato appuntamento non lontano da Palazzo della Sapienza, sede dell’ateneo, e quello del sindacato studentesco “Sinistra Per”, mobilitato sui temi dei fondi al sistema universitario. In nessuna delle due piazze, comunque, si sono registrate tensioni.contro la deriva antiscientifica Anche la questione degli allarmi per l’ordine pubblico ha trovato posto nelle parole del Capo dello Stato, che ha voluto però ridimensionarla rispetto a come è stata prospettata in questi giorni., ...