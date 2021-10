Malore in campo, è morto a 32 anni Haitem Jabeur Fathallah: basket sotto shock (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giocatore, in forza alla Fortitudo Messina, é deceduto all'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un Malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la ... Leggi su today (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giocatore, in forza alla Fortitudo Messina, é deceduto all'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per unche lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la ...

Advertising

SkyTG24 : Basket, malore in campo a Reggio Calabria: muore giocatore della Fortitudo Messina - Corriere : Malore in campo, poi l’inutile corsa in ospedale: giocatore di basket muore a 32 anni - repubblica : Basket, malore in campo: muore il giocatore della Fortitudo Messina Haitem Jabeur Fathallah - gidolo : RT @romatoday: Malore in campo, è morto a 32 anni Haitem Jabeur Fathallah: basket sotto shock - cronaca_news : Jabeur Fathallah, giocatore di basket della Fortitudo Messina muore dopo malore in campo -