LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia inizia le qualifiche! Fate all’assalto (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.21 Nel frattempo Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton non vanno oltre a 12.333 e 11.733 alla trave. Nikolett Szilagyi 11.866 al quadrato. 04.21 PRONTISSIMA RISPOSTA DI ALICE D’AMATO! Esercizio pulito e ben eseguito: 13.966 partendo da 5.9, si piazza in terza posizione alle spalle di Wei (14.733) e Luo (14.500), ma non è niente male. Ora la chiusura di Elisa Iorio. 04.18 Purtroppo l’inizio non è dei migliori. Asia cade in uscita e si ferma a 12.333 (5.6 il D Score). Speriamo che Alice riesca ad ad alzare il LIVEllo. 04.16 Asia D’Amato apre l’avventura iridata con il suo esercizio alle parallele. 04.15. l’Italia ENTRA IN PEDANA! inizia IL MONDIALE DELLE AZZURRE. 04.13 Olanda al volteggio con Naomi ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.21 Nel frattempo Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton non vanno oltre a 12.333 e 11.733 alla trave. Nikolett Szilagyi 11.866 al quadrato. 04.21 PRONTISSIMA RISPOSTA DI ALICE D’AMATO! Esercizio pulito e ben eseguito: 13.966 partendo da 5.9, si piazza in terza posizione alle spalle di Wei (14.733) e Luo (14.500), ma non è niente male. Ora la chiusura di Elisa Iorio. 04.18 Purtroppo l’inizio non è dei migliori. Asia cade in uscita e si ferma a 12.333 (5.6 il D Score). Speriamo che Alice riesca ad ad alzare illlo. 04.16 Asia D’Amato apre l’avventura iridata con il suo esercizio alle parallele. 04.15.ENTRA IN PEDANA!IL MONDIALE DELLE AZZURRE. 04.13 Olanda al volteggio con Naomi ...

