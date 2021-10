LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio super alle parallele, cadute per le gemelle D’Amato (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.46 Gran Bretagna al volteggio con Stacey e Fenton; Ungheria alle parallele con Bacskay, Szekely e Zsofia Kovacs. Olanda alla trave con Visser, van Pol e Veerman. 04.45 Adesso l’Italia si trasferisce al corpo libero. Prima toccherà ad Alice D’Amato e Asia D’Amato, poi l’esordio di Desiree Carofiglio. La lombarda è un’ottima specialista al quadrato, potrebbe sorprendere: con un esercizio perfetto non è vietato sognare la finale. 04.44 Elisa Iorio promossa a pieni voti con delle parallele strepitose (si può sperare in una finale) e con una trave di spessore, dopo il lungo stop per infortunio. Le gemelle D’Amato ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata 04.46 Gran Bretagna al volteggio con Stacey e Fenton; Ungheriaparle con Bacskay, Szekely e Zsofia Kovacs. Olanda alla trave con Visser, van Pol e Veerman. 04.45 Adesso l’Italia si trasferisce al corpo libero. Prima toccherà ad Alicee Asia, poi l’esordio di Desiree Carofiglio. La lombarda è un’ottima specialista al quadrato, potrebbe sorprendere: con un esercizio perfetto non è vietato sognare la finale. 04.44 Elisapromossa a pieni voti con delle parle strepitose (si può sperare in una finale) e con una trave di spessore, dopo il lungo stop per infortunio. Le...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia si carica! Azzurre pronte per le qualifiche -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: lampi di Wei e Rui. Tra poco tocca all’Italia - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche attesa per l’Italia - #Ginnastica… - formulagiaestro : @ivarrkosto @Dr4couis che imbarazzo comunque che le qualificazioni di un mondiale non vengano trasmesse live, consi… -