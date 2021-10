L’alternativa furba che non conoscevi alla borsa dell’acqua calda

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quando le temperature si abbassano e il desiderio è quello di lasciarci avvolgere da maglioni e coperte, non ci sono dubbi: l’inverno è arrivato e con esso la voglia di calore, dentro e fuori casa. Ma piuttosto che costringerci in soluzioni di abbigliamento non proprio pratiche e confortevoli quando siamo a casa, ecco che abbiamo trovato un moto semplice, pratico ed economico per risrci: lo scaldino elettrico. Lo conoscete? Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni modeste perché è piccolo ma davvero efficace: èe funzionale, è uno scaldino elettrico termico perfetto per il letto, ideale per risrci durante le fredde e rigide serate invernale. ...