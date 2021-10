Juve - Roma 1 - 0, Mourinho: "Non commento il rigore". Allegri: "Dobbiamo migliorare" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torino, 17 ottobre 2021 - Alla Juventus basta il gol di Moise Kean per chiudere i conti contro la Roma e mettere in cassaforte i tre punti. Tante polemiche per i giallorossi che hanno fallito l'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torino, 17 ottobre 2021 - Allantus basta il gol di Moise Kean per chiudere i conti contro lae mettere in cassaforte i tre punti. Tante polemiche per i giallorossi che hanno fallito l'...

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - juventusfc : Il post #JuveRoma ?? Report: - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - riola77 : RT @Visionando4: La Roma sta giocando ma la Juve crea le occasioni #oppini7gold - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma -