Inchiesta Pio Albergo Trivulzio, i pm chiedono l’archiviazione sulle morti degli ospiti: «Nessuna prova di carenze di assistenza» (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Non è stata acquisita Nessuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, rilevanti causalmente nei singoli decessi». Con queste motivazioni la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’Inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio per la morte di diversi anziani, ospiti durante la prima ondata di casi Covid, nei primi mesi del 2020. Nel testo scritto dai pm milanesi si legge inoltre che «riguardo ai singoli casi, non sono state accertate evidenze di carenze specifiche, diverse dalle criticità generali». E questo sia riguardo «alle misure protettive o di contenimento», sia che «possono avere inciso in qualche modo sul contagio». Per i pm quindi mancherebbe il nesso causale tra le due cose, elemento fondamentale per determinare in questo caso l’accusa. Le ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Non è stata acquisitaevidenza di condotte colpose o comunque irregolari, rilevanti causalmente nei singoli decessi». Con queste motivazioni la Procura di Milano ha chiestodell’sul Pioper la morte di diversi anziani,durante la prima ondata di casi Covid, nei primi mesi del 2020. Nel testo scritto dai pm milanesi si legge inoltre che «riguardo ai singoli casi, non sono state accertate evidenze dispecifiche, diverse dalle criticità generali». E questo sia riguardo «alle misure protettive o di contenimento», sia che «possono avere inciso in qualche modo sul contagio». Per i pm quindi mancherebbe il nesso causale tra le due cose, elemento fondamentale per determinare in questo caso l’accusa. Le ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Procura Milano chiede di archiviare inchiesta su decessi al Pio Albergo Trivulzio - Agenzia_Ansa : 'Archiviare l'inchiesta sui morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio'. Manca, secondo i pm, la prova del 'nesso cau… - pitmun : RT @Agenzia_Ansa: 'Archiviare l'inchiesta sui morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio'. Manca, secondo i pm, la prova del 'nesso causale'… - messveneto : Pio Albergo Trivulzio, chiesta l’archiviazione dell’inchiesta per le morti da Covid. I parenti: “Elusa la domanda d… - magicaGrmente22 : RT @andfranchini: Anziani morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio, la Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta- https://t.c… -