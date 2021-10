Il centrosinistra ha vinto, ma l’astensionismo record non può far esultare i giallorossi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrodestra ha perso rovinosamente (persino a Varese, nella ex capitale della Lega), ma il centrosinistra non può dire di avere trionfato. Possibile? Se si esamina questo risultato apparentemente univoco si, e provo a spiegare perché. Il primo dato è sotto gli occhi di tutti: il centrodestra perde quasi ovunque. E questo malgrado i sondaggi di questa estate (e persino quelli di oggi) riconoscano a quella coalizione una maggioranza dei consensi nei rilevamenti di intenzione per le elezioni politiche. Non solo: a Roma, per dire, i cittadini hanno anche cambiato il Sindaco uscente, ma non hanno scelto l’uomo designato da Berlusconi, dalla Meloni e da Salvini. A Milano il medico Bernardo – al contrario del suo collega Michetti – non era nemmeno riuscito ad andare al ballottaggio, quindici giorni fa, nella stessa capitale che fu di Salvini e di Berlusconi. La prima ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrodestra ha perso rovinosamente (persino a Varese, nella ex capitale della Lega), ma ilnon può dire di avere trionfato. Possibile? Se si esamina questo risultato apparentemente univoco si, e provo a spiegare perché. Il primo dato è sotto gli occhi di tutti: il centrodestra perde quasi ovunque. E questo malgrado i sondaggi di questa estate (e persino quelli di oggi) riconoscano a quella coalizione una maggioranza dei consensi nei rilevamenti di intenzione per le elezioni politiche. Non solo: a Roma, per dire, i cittadini hanno anche cambiato il Sindaco uscente, ma non hanno scelto l’uomo designato da Berlusconi, dalla Meloni e da Salvini. A Milano il medico Bernardo – al contrario del suo collega Michetti – non era nemmeno riuscito ad andare al ballottaggio, quindici giorni fa, nella stessa capitale che fu di Salvini e di Berlusconi. La prima ...

