Green pass lavoro | per chi non ce l’ha niente Cig e assegni maternità o malattia

(Di lunedì 18 ottobre 2021), chi non cenon potrà più usufruire diper il nucleo familiare e cassa integrazione o la stessa. Fino al 31 dicembre il lavoratore senza Certificato verde è “assente ingiustificate” sul posto diricorda studiocataldi.it . Di conseguenza non potrà godere di alcun diritto né tutela garantiti dal rapporto di, salvo la conservazione del posto di. La normativa che disciplina la situazione è contenuta nel dl 127/2021, ma le regole sulnei luoghi disono contenute anche nel dpcm 12 ottobre 2021, pubblicato nella gazzetta n. 246/2021. I lavoratori “assenti ingiustificati” non hanno ...

fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - dyd74 : RT @IMoresi: LIVE Trieste, presidio No Green Pass al porto, arriva la polizia: dirett... - AnsaValledAosta : Green pass: nuovo presidio sotto Palazzo regionale ad Aosta -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Noi comunque non abbiamo fatto un accordo con il governo sul. Avevamo delle perplessità, le abbiamo espresse e in una certa fase ci hanno anche accomunato ai no vax" ma "noi fin dall'...E' ad altissima tensione lo sgombero del porto di Trieste bloccato da giorni dai manifestanti no. I portuali no vax presidiano l'ingress del Molo VII di Trieste. Giù le mani dal lavoro, la gente come noi non molla mai e Libertà sono alcuni degli slogan di un gruppo di portuali seduti ...E' cominciato lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio ...In Gran Bretagna “si assiste ad un aumento importante dei ricoveri” Covid “tra i più giovani (34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche se il numero di decessi resta basso. Nelle prossime sett ...