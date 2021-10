Grande Fratello Vip: un gieffino sposato avrebbe una relazione con un ex naufrago de L’Isola dei Famosi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip tutti i concorrenti hanno dei segreti. Spesso molti vengono fuori quando i concorrenti non pensano alle telecamere che li circondano, altri restano senza che mai nessuno li sappia. Uno dei gieffini di quest’anno potrebbe avere un segreto particolare, che riguarda proprio un personaggio de L’Isola dei Famosi. LA SEGNALAZIONE L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella casa delVip tutti i concorrenti hanno dei segreti. Spesso molti vengono fuori quando i concorrenti non pensano alle telecamere che li circondano, altri restano senza che mai nessuno li sappia. Uno dei gieffini di quest’anno potrebbe avere un segreto particolare, che riguarda proprio un personaggio dedei. LA SEGNALAZIONE L'articolo

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - valery35879637 : RT @Stefani61945564: #prelemi Giulia Salemi dalla passerella del grande fratello alla conduzione del #gfvipparty - paolaflyup : RT @Stefani61945564: #prelemi Giulia Salemi dalla passerella del grande fratello alla conduzione del #gfvipparty - Creailtuoaccou6 : Grande Fratello io te lo dico: delle soprese una via l'altra non ce ne frega niente. Sinceramente #gfvip - Stefani61945564 : #prelemi Giulia Salemi dalla passerella del grande fratello alla conduzione del #gfvipparty -