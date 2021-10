GF Vip, Sophie e Raffaella fanno lo sciopero della fame con Jo Squillo: ma qualcosa va male (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo non mangia da venerdì scorso, quando c’è stata l’ultima diretta. La cantante e conduttrice sta infatti facendo lo sciopero della fame per sensibilizzare il pubblico sulla vicenda di Chico Forti. Ieri si sono unite a lei anche Sophie Codegoni e Raffaella Fico, il cui impegno tuttavia è durato pochissimo e lo sciopero della fame è finito ancora prima di iniziare. Clarissa Salassié minaccia di lasciare il GF Vip La principessa non ci sta al gioco di Manila e rivela a Soleil le cattiverie che l’ex Miss Italia ha detto su di lei La triste vicenda di Chico Forti sbarca al GF Vip Chico ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Jonon mangia da venerdì scorso, quando c’è stata l’ultima diretta. La cantante e conduttrice sta infatti facendo loper sensibilizzare il pubblico sulla vicenda di Chico Forti. Ieri si sono unite a lei ancheCodegoni eFico, il cui impegno tuttavia è durato pochissimo e loè finito ancora prima di iniziare. Clarissa Salassié minaccia di lasciare il GF Vip La principessa non ci sta al gioco di Manila e rivela a Soleil le cattiverie che l’ex Miss Italia ha detto su di lei La triste vicenda di Chico Forti sbarca al GF Vip Chico ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - gossipblogit : Grande Fratello VIP 6, Raffaella Fico e Sophie Codegoni prima seguono lo sciopero della fame di Jo Squillo poi mang… - CronacaSocial : GF Vip, le parole di Antonio Zequila su una gieffina: 'Muove molto l’ormone. Non posso vivere senza l’amore' ??… - IncontriClub : Grande Fratello VIP 6, Raffaella Fico e Sophie Codegoni prima seguono lo sciopero della fame di Jo Squillo poi mang… - infoitcultura : Gf Vip 6, Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: “Di te non mi fido, ho anche iniziato a pensare che…” -