Decorazioni Halloween fai da te: zucche shabby chic step by step! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Decorazioni Halloween fai da te: zucche shabby chic in pochi step! Halloween è alle porte, desiderate decorare la vostra casa con qualcosa di davvero spettacolare? Ecco di seguito, come creare delle zucche in stile shabby chic, in pochissimi passaggi. zucche shabby chic, materiali Avrete bisogno di: Alcune piccole zucche di forme diverse Due pennelli (un ovalino pro ed uno pro adatto per la vernice a gesso) Una spatola Un panno in cotone Un phon Chalk paint classica di colore bianco naturale Cera delicata trasparente Cera di colore marrone scuro. Vi serviranno anche: Un panno per detergere le zucche Un grosso pezzo di cartone per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 ottobre 2021)fai da te:in pochiè alle porte, desiderate decorare la vostra casa con qualcosa di davvero spettacolare? Ecco di seguito, come creare dellein stile, in pochissimi passaggi., materiali Avrete bisogno di: Alcune piccoledi forme diverse Due pennelli (un ovalino pro ed uno pro adatto per la vernice a gesso) Una spatola Un panno in cotone Un phon Chalk paint classica di colore bianco naturale Cera delicata trasparente Cera di colore marrone scuro. Vi serviranno anche: Un panno per detergere leUn grosso pezzo di cartone per ...

Advertising

spectrewonu : ho tirato fuori le decorazioni per l’autunno/halloween e domani le metto meglio tardi che mai ?? - nephritjs : non siamo ancora nella casa a firenze e la mia migliore amica ha già programmato lo shopping per le decorazioni di… - evdamon : @tuseivitaearia guarda io impazzisco per le decorazioni di halloween (più di quelle di natale) infatti ogni anno da… - evdamon : da Tiger avete trovato delle decorazioni carine a tema halloween? Vorrei andarci domani ?? - Brontosaura : @mariballardini Qui ci sono panettoni dal 15 agosto, c'è roba di natale dal 1 ottobre e quella di halloween quasi n… -