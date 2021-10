Cosa sappiamo dei casi di miocarditi segnalati dopo i vaccini (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Foto: CDC on Unsplash)Dolore al petto, la sensazione del cuore che galoppa, respiro corto. Così come era stato con i rari problemi di coagulazione segnalati dopo il vaccino AstraZeneca, anche per le miocarditi e pericarditi associate ai vaccini a mRna le istituzioni hanno provveduto a segnalare i sintomi cui stare particolarmente attenti. Soprattutto in alcune fasce di popolazione: quella dei giovani di sesso maschile, perché qui, più che in altre sotto-popolazioni il problema sembra presentarsi, sebbene raramente. E avere anche delle ripercussioni: non tanto a oggi sulla condizione di salute di chi si sottopone al vaccino, quanto nelle politiche vaccinali. Ma andiamo con ordine. Miocardite e pericardite Pericardite e miocardite sono infiammazioni a carico del cuore. In particolare, nel primo caso ci si riferisce a ... Leggi su wired (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Foto: CDC on Unsplash)Dolore al petto, la sensazione del cuore che galoppa, respiro corto. Così come era stato con i rari problemi di coagulazioneil vaccino AstraZeneca, anche per lee pericarditi associate aia mRna le istituzioni hanno provveduto a segnalare i sintomi cui stare particolarmente attenti. Soprattutto in alcune fasce di popolazione: quella dei giovani di sesso maschile, perché qui, più che in altre sotto-popolazioni il problema sembra presentarsi, sebbene raramente. E avere anche delle ripercussioni: non tanto a oggi sulla condizione di salute di chi si sottopone al vaccino, quanto nelle politiche vaccinali. Ma andiamo con ordine. Miocardite e pericardite Pericardite e miocardite sono infiammazioni a carico del cuore. In particolare, nel primo caso ci si riferisce a ...

