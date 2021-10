Coppa Europa ’69 … il calcio è libertà (Di lunedì 18 ottobre 2021) GLIEROIDELcalcio.COM (Alessandro Mastroluca) – Il 1968 è l’anno che cambia l’Italia e rivoluziona lo sport. La nazionale trionfa all’Europeo in casa, il pubblico canta Azzurro e ride con Alberto Sordi nella veste di “Medico della Mutua”. Il calcio si impasta con le passioni che travolgono i giovani, ne rispecchia le mode e le tendenze. Nascono i primi gruppi organizzati, che cambieranno per sempre il costume negli stadi. Toni Negri, teorico del marxismo operaista, è tra i fondatori delle Brigate Rossonere. Il calcio italiano nel 1968 si fa più attento alle tutele per i suoi protagonisti, che creano l’Associazione Italiana Calciatori e l’11 maggio 1969 entrano in sciopero. È una rivolta, la Lega cancella una norma tra le più contestate che permetteva ai presidenti di ridurre del 40% lo stipendio di un calciatore che giochi meno di 20 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 18 ottobre 2021) GLIEROIDEL.COM (Alessandro Mastroluca) – Il 1968 è l’anno che cambia l’Italia e rivoluziona lo sport. La nazionale trionfa all’Europeo in casa, il pubblico canta Azzurro e ride con Alberto Sordi nella veste di “Medico della Mutua”. Ilsi impasta con le passioni che travolgono i giovani, ne rispecchia le mode e le tendenze. Nascono i primi gruppi organizzati, che cambieranno per sempre il costume negli stadi. Toni Negri, teorico del marxismo operaista, è tra i fondatori delle Brigate Rossonere. Ilitaliano nel 1968 si fa più attento alle tutele per i suoi protagonisti, che creano l’Associazione Italiana Calciatori e l’11 maggio 1969 entrano in sciopero. È una rivolta, la Lega cancella una norma tra le più contestate che permetteva ai presidenti di ridurre del 40% lo stipendio di un calciatore che giochi meno di 20 ...

