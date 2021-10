Chiesto al governatore di New York di negare i permessi ai miner di criptovalute (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una lettera chiede alla governatrice di negare il permesso di conversione in estrazione di criptovalute, delle concessioni date alle raffinerie di combustibile fossile. Una lettera firmata da un certo numero di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, è stata inviata al governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, chiedendole di negare il permesso di convertire i vecchi impianti di combustibile fossile della città in attività di estrazione di criptovalute. La richiesta giunge pochi giorni dopo che le autorità hanno preso in considerazione la possibilità di convertire la Greenidge Generating Station e le centrali elettriche Fortistar North Tonawanda, in impianti di estrazione delle criptovalute. Le crescenti preoccupazioni ambientali associate al crypto mining ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una lettera chiede alla governatrice diil permesso di conversione in estrazione di, delle concessioni date alle raffinerie di combustibile fossile. Una lettera firmata da un certo numero di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, è stata inviata aldello Stato di New, Kathy Hochul, chiedendole diil permesso di convertire i vecchi impianti di combustibile fossile della città in attività di estrazione di. La richiesta giunge pochi giorni dopo che le autorità hanno preso in considerazione la possibilità di convertire la Greenidge Generating Station e le centrali elettriche Fortistar North Tonawanda, in impianti di estrazione delle. Le crescenti preoccupazioni ambientali associate al crypto mining ...

