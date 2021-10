Chi è Giucas Casella? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutte le informazioni su Giucas Casella, noto mentalista e personaggio telvisivo, dalla biografia, alla vita privata, alla carriera in TV fino alle partecipazioni a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Chi è Giucas Casella Nome e Cognome: Giuseppe Casella MarioloNome d’arte: Giucas CasellaData di nascita: 15 novembre 1949Luogo di Nascita: Termini Imerese (provincia di Palermo)Età: 71 anniAltezza: 1,70 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutte le informazioni su, noto mentalista e personaggio telvisivo, dalla biografia, alla, alla carriera in TV fino alle partecipazioni a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome: GiuseppeMarioloNome d’arte:Data di nascita: 15 novembre 1949Luogo di Nascita: Termini Imerese (provincia di Palermo)Età: 71 anniAltezza: 1,70 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fedezzz94 : Voce gf “Aldo in confessionale “. Giucas “Aldo chi è adesso?” Ahahahah #GFvip - sorridimitommy : RT @elisa9_ribes: Giucas: chi c'è in nomination Aldo: Miriana, Soleil, Sophie, Raffaella Giucas: ma come mai tutte donne? #gfvip https://… - Sue46917270 : Ma scusate Sophie ha ribadito 1000 volte che non aveva interesse a fare una storia con Giancoso e dall’altra parte… - eristicando : ma poi perché gli autori cessi adesso vogliono salvaguardare gli uomini chi se ne frega se sono in minoranza li vog… - elisa9_ribes : Giucas: chi c'è in nomination Aldo: Miriana, Soleil, Sophie, Raffaella Giucas: ma come mai tutte donne? #gfvip -