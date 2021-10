Che Dio ci Aiuti | la Rai ha finalmente deciso se ci sarà | Fan in subbuglio

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Che Dio ciè una serie televisiva molto amata dal pubblico e arrivata alla sua sesta stagione. I fan sperano in una settima serie ma ci? Ecco la decisione dei vertici Rai. Che Dio ci-AltranotiziaLa serie Che Dio ciè ormai un must nel palinsesto Rai per le sue storie così cariche di buoni sentimenti e insegnamenti, per il loro lieto fine anche se condito, ogni tanto, da un po’ di suspense. La sesta stagione si è conclusa a fin di bene, con il ricongiungimento di Erasmo a sua sorella Lorenza, alias Suor Angela. I fan si chiedono, da tempo, se fosse prevista la settima serie, sperando che la storia continui poiché ci sono alcune situazioni in sospeso come la coppia Erasmo e Ginevra oppure Nico e Monica. Per non parlare della bambina adottata da quest’ultima, Penny e Azzurra che ...