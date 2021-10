Calcio: Roma; Abraham 'Sconfitta Juve dura da accettare' (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Questa è dura da accettare. Impariamo e miglioriamo", è il commento di Tammy Abraham in una storia Instagram alla gara persa della Roma contro la Juventus per 1 - 0. Il centravanti inglese, dopo aver ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Questa èda. Impariamo e miglioriamo", è il commento di Tammyin una storia Instagram alla gara persa dellacontro lantus per 1 - 0. Il centravanti inglese, dopo aver ...

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! ?? DAJE ROMA DAJE! ???? #JuveRoma #ASRoma - SkySport : JUVENTUS-ROMA 1-0 Risultato finale ? ? #Kean (16') ? ? - alexmo69 : La ciliegina sulla torta, c’è una sola parola per descrivere quello che è successo “dolo”, basta fare altre discuss… - gianmancho1 : RT @antoniofelix77: I moviolisti e nobili giornalisti non hanno capito nulla. La soluzione di #JuventusRoma sarebbe stata semplicemente far… -