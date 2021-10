«Bene il decreto ma serve correggere errori nel testo»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Mentre continuano i morti e gli incidenti gravi sul lavoro, qualcosa si muove sul fronte politico: oltre aldi venerdì – definito positivo ma con modifiche necessarie dai sindacati degli edili – oggi al senato partono le audizioni sul progetto di legge per istituire una Procura nazionale del lavoro. Un grave incidente sul lavoro è accaduto ieri mattina ad un’operaia di 62 anni dello stabili«Il gravissimo incidente alla dopo essere rimasta schiacciata in un macchinario tessile avvolgi-cavo, sul quale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AndreD81 : RT @FilcaCisl: #SicurezzaLavoro, #sindacati delle #costruzioni: 'Bene il decreto, ma sono urgenti correzioni e integrazioni al testo. Il #1… - ignimoki : RT @FilcaCisl: #SicurezzaLavoro, #sindacati delle #costruzioni: 'Bene il decreto, ma sono urgenti correzioni e integrazioni al testo. Il #1… - 1BigFabrizio : RT @FilcaCisl: #SicurezzaLavoro, #sindacati delle #costruzioni: 'Bene il decreto, ma sono urgenti correzioni e integrazioni al testo. Il #1… - Gianni_Gramazio : RT @FilcaCisl: #SicurezzaLavoro, #sindacati delle #costruzioni: 'Bene il decreto, ma sono urgenti correzioni e integrazioni al testo. Il #1… - MarchesanoPeppe : RT @FilcaCisl: #SicurezzaLavoro, #sindacati delle #costruzioni: 'Bene il decreto, ma sono urgenti correzioni e integrazioni al testo. Il #1… -

Ultime Notizie dalla rete : Bene decreto

Il Fatto Quotidiano

... i beneficiari [ Torna su ] Il fondo è istituito con la legge di conversione alSostegni ... il Codice dei beni culturali e del paesaggio, intende per restauro l'intervento diretto sul......Torino e quando è andato all'anagrafe a denunciare la nascita del figlio non è stato capito. ... era consentito da unfascista del 1928. L'Unità Sanitaria che curavo comprendeva 49 comuni ...Bene il decreto ma occorrono modifiche: è questa in sintesi la richiesta al governo dei sindacati delle costruzioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo spiegano in una nota unitaria i se ...Le compagini presenti nel Girone B infatti, hanno fatto registrare una sola vittoria: quella del Fiano Romano uscito vincitore dal match interno contro il Fidene. Nel Girone D invece il Vicovaro trova ...