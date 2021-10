Badosa e Norrie conquistano l’edizione 2021 di Indian Wells

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 ottobre 2021)(USA) (ITALPRESS) – Paulaè la prima spagnola a mettere la firma sul “BNP Paribas Open”, settimo Wta 1000stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato diun montepremi di 8.761.725 dollari che si è disputato sulcemento californiano dell’Tennis Garden. In una delle partite di singolare femminile più intense e spettacolari del, la 23enne tennista iberica nata a New York, testa di serie numero 21, batte in finale, con il punteggio di 7-6(5) 2-6 7-6(2), la bielorussa Victoria Azarenka, 27esima forza del seeding, ottenendo così il secondo titolo su due finali giocate in stagione e in carriera. Con questo risultato, ottenuto dopo tre ore e 4 minuti di battaglia,entra per la prima volta tra le prime 15 del mondo, ...