Accesa la Fiamma Olimpica, Bach: "I Giochi terreno neutrale oltre i conflitti, siano rispettati" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Inizia il viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La Fiamma Olimpica della rassegna a cinque cerchi che prenderà il via tra poco più di 100 giorni, il 4 febbraio, in Cina è stata Accesa oggi nell'antica Olimpia, in Grecia. A causa delle restrizioni previste per il contrasto del Covid-19, la cerimonia si è svolta in condizioni rigorose e alla presenza di una delegazione ridotta, a partire dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, il Presidente della Repubblica ellenica, Katerina Sakellaropoulou, i membri del Comitato Esecutivo del CIO, il Presidente della Commissione di coordinamento di Pechino 2022 del CIO, Juan Antonio Samaranch. La delegazione cinese era guidata, invece, dal Vicepresidente del CIO, rappresentante speciale e Vicepresidente di Pechino ...

