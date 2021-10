Abbonamento auto - Sempre più flessibilità per le big del breve termine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se Sixt ha di recente lanciato anche in Italia la sua soluzione di Abbonamento auto a medio/lungo termine Sixt+, gli altri colossi dell'autonoleggio non stanno a guardare e al loro core business, il noleggio a breve termine, hanno aggiunto diversi prodotti nel solco della massima flessibilità, per privati e aziende. Dal Minilease di Hertz a Start Now di Avis per arrivare alle proposte aziendali di Europcar Mobility Group con ben tre offerte di Abbonamento mensile: Flex, Superflex e DuoFlex. Partendo da un periodo di noleggio di 1 mese, ogni azienda può modulare il suo Abbonamento secondo le proprie esigenze, senza impegno, senza pagamento anticipato e senza spese di uscita, con termini e condizioni altamente flessibili; ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se Sixt ha di recente lanciato anche in Italia la sua soluzione dia medio/lungoSixt+, gli altri colossi dell'noleggio non stanno a guardare e al loro core business, il noleggio a, hanno aggiunto diversi prodotti nel solco della massima, per privati e aziende. Dal Minilease di Hertz a Start Now di Avis per arrivare alle proposte aziendali di Europcar Mobility Group con ben tre offerte dimensile: Flex, Superflex e DuoFlex. Partendo da un periodo di noleggio di 1 mese, ogni azienda può modulare il suosecondo le proprie esigenze, senza impegno, senza pagamento anticipato e senza spese di uscita, con termini e condizioni altamente flessibili; ...

