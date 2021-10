Volley, buona la prima per l’Accademia in B2: 3-0 alla Fidelis Torretta (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti Benevento – Ottimo esordio per l’Accademia Volley. Nella prima giornata del campionato nazionale di Serie B2 le giallorosse superano la Fidelis Torretta (KR) con il punteggio di 3-0 (25-21, 29-27, 25-16) e festeggiano con una vittoria il loro debutto stagionale. In una Palestra Rampone finalmente a porte aperte, le beneventane capitalizzano al massimo una partita iniziata non in modo brillante, soffrono nel secondo set, il più tirato del match, annullando ben quattro palle set alle avversarie per poi dominare letteralmente nella terza e ultima frazione imponendo, finalmente, il proprio gioco bello e spumeggiante. Una vittoria sicuramente meritata per l’Accademia, che ha schierato nel sestetto titolare i suoi nuovi arrivi rispetto alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti Benevento – Ottimo esordio per. Nellagiornata del campionato nazionale di Serie B2 le giallorosse superano la(KR) con il punteggio di 3-0 (25-21, 29-27, 25-16) e festeggiano con una vittoria il loro debutto stagionale. In una Palestra Rampone finalmente a porte aperte, le beneventane capitalizzano al massimo una partita iniziata non in modo brillante, soffrono nel secondo set, il più tirato del match, annullando ben quattro palle set alle avversarie per poi dominare letteralmente nella terza e ultima frazione imponendo, finalmente, il proprio gioco bello e spumeggiante. Una vittoria sicuramente meritata per, che ha schierato nel sestetto titolare i suoi nuovi arrivi rispetto...

