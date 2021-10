Venezia | Fiordilino farà spazio a Romero in squadra

(Di domenica 17 ottobre 2021) Luca, centrocampista del, verrà escluso dalla lista per la Serie A per lasciareal portiereCome annunciato da Paolo Zanetti in conferenza stampa, Lucaa Sergionella lista delper la Serie A. Il giocatore è stato infatti colpito da una fastidiosa ernia e necessita di essere operato. Uno/due mesi di stop per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

peterkama : Venezia, sarà Fiordilino a far spazio in lista al nuovo acquisto Romero. -

Calcio News 24

Allenatore : Walter Mazzarri Venezia (4 - 3 - 3) : Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; ... A disposizione : Neri, Molinaro, Vacca, Tessmann, Forte, Henry, Fiordilino, Heymans, Bjarkason, ...
Alla vigilia del match del Penzo, Paolo Zanetti in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Venezia e Fiorentina. Così il tecnico dei lagunari sul monday night di domani:" ..."
"La salvezza la dobbiamo costruire in casa". Parla così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti alla vigilia della partita con la Fiorentina. (ANSA) ...