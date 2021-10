Salernitana | accordo raggiunto con Colantuono per la panchina

Advertising

DiMarzio : #Salernitana, accordo raggiunto con #Colantuono - DiMarzio : #Salernitana, accordo raggiunto con #Colantuono - Ghigo_07 : RT @DiMarzio: #Salernitana, accordo raggiunto con #Colantuono - CalcioNews24 : #Salernitana, in arrivo mister #Colantuono ?? - DenisDecorte : ?? Salernitana, esonero per Castori: accordo raggiunto con Colantuono via @OneFootball. Leggilo qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana accordo

...questa domenica l'col suo nuovo (o vecchio) club: per l'allenatore nato a Roma infatti si tratta di un ritorno sulla panchina granata . Colantuono era già stato l'allenatore della...Bari eIl 7 novembre 2016 viene ufficializzato il suo ingaggio come nuovo allenatore del Bari sottoscrivendo unfino al 30 giugno 2017. Sostituisce in panchina l'esonerato Roberto ...Attualmente la Salernitana è ultima in classifica con appena 4 punti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Castori sta per pagare ...Esonero Castori: salta la panchina della Salernitana. C’è giù il sostituto del tecnico della squadra campana È già finita l’esperienza con la Salernitana in Serie A per Fabrizio Castori. Come riporta ...