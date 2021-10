Qui era piccolissimo, oggi è cantante molto amato: dopo la vittoria ad Amici non si è più fermato (Di domenica 17 ottobre 2021) Qui era piccolissimo, oggi è un cantante molto amato: dopo la vittoria ad Amici il successo l’ha completamente avvolto. Un dolcissimo scatto social, pubblicato da un grande artista. Qui, era piccolissimo, ma già pronto ad abbracciarci con il suo grande talento. oggi, il bambino fotografato è un cantante molto amato e affermato. Sguardo birichino, proprio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 ottobre 2021) Qui eraè unlaadil successo l’ha completamente avvolto. Un dolcissimo scatto social, pubblicato da un grande artista. Qui, era, ma già pronto ad abbracciarci con il suo grande talento., il bambino fotografato è une af. Sguardo birichino, proprio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

borghi_claudio : @valjant_e @LeoBssss @MikeBarba8 Veda lei. Qui c'era in #piazzadelpopolo il PD e per i giornali erano 70mila. Si gu… - AlbertoBagnai : Ehm… - _Nico_Piro_ : Ad #Assisi incontro sul valore della parola nell'era dell'hate speech, qui mio intervento ?? dedicato a chi la parol… - anna_1951 : Ma sai qui non si aggiornano, la mia era una provocazione. Buonagiornata Celeste?? Quando si tratta di chiarire sei… - AlbSovrLux : RT @massi130170: @AlbSovrLux @lordfed3 In questa fase, egoisticamente, mi preoccupo principalmente di quanto stia accadendo qui, di quella… -