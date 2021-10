Pechino 2022 | domani si accenderà la torcia a Olimpia a porte chiuse

(Di domenica 17 ottobre 2021) La fiamma olimpica per i giochi invernali diverrà accesaad, sulle rovine del tempio di Hera ad, sede degli antichi Giochi in Grecia. Come avverte il Comitato Olimpico Ellenico, sarà una cerimonia senza pubblico: “A causa della situazione legata alla pandemia di Covid-19, la cerimonia di accensione si svolgerà nel rigoroso rispetto del protocollo sanitario locale”. Potranno partecipare dunque soltanto i membri del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dei comitati greco e cinese, la Presidente della Repubblica Ellenica Katerina Sakellaropoulou e il Presidente del CIO Thomas Bach. Nella storia dei Giochi dell’era moderna soltanto un’altra volta la fiamma era stata accesa a, ovvero nel 1984, quando gli organizzatori ...

Prosegue il countdown per i Giochi invernali di. La fiamma olimpica sarà accesa domani ad Olimpia, sulle rovine del tempio di Hera ad Olimpia, sede degli antichi Giochi in Grecia, senza pubblico per le restrizioni causate dalla ...IL CALENDARIO DELLO SCI ALPINO FEMMINILE 2021/La fiamma olimpica per i giochi invernali di Pechino 2022 verrà accesa domani ad Olimpia, sulle rovine del tempio di Hera ad Olimpia, sede degli antichi Giochi in Grecia. Come avverte il Comitato Olim ...Pechino 2022, domani è in programma l'accensione della Torcia ad Olimpia a porte chiuse: ecco novità e dettagli sulla cerimonia in Grecia ...