La Juventus ingrana la quarta | con la Roma è 1-0

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il secondo big match dell’ottava giornata della Serie A vede i bianconeri battere lagrazie ad una rete di Kean e a Szcz?sny. Il portiere polacco è protagonista con il rigore parato a Veretout. Tante polemiche su un gol annullato ad Abraham. Lala, blinda la porta e aggancia Atalanta, Lazio e si porta a -1 proprio dai giallorossi. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-4-2. Szcz?sny titolare in porta e davanti a lui la storica coppia Bonucci-Chiellini. A sinistra gioca De Sciglio, a destra spazio ad Danilo. A metà campo Bentancur e Locatelli, con Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce. In avanti c’è la coppia Kean-Chiesa. Solito 4-2-3-1 per Mourinho. Tra i pali gioca Rui Patricio. La linea difensiva vede all’opera Vina, Mancini, Ibanez e Karsdrop. La ...

