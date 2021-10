Juventus-Roma 1-0, Kean a segno e Szczesny para un rigore: Allegri batte Mourinho (Di domenica 17 ottobre 2021) Decisiva la rete di testa dell’attaccante nel primo tempo, Veretout ipnotizzato dal portiere polacco. l’arbitro Orsato poco in palla Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Decisiva la rete di testa dell’attaccante nel primo tempo, Veretout ipnotizzato dal portiere polacco. l’arbitro Orsato poco in palla

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - Crocianius01 : RT @emaxstatman: FT: Juventus 1-0 Chelsea FT: Torino 0-1 Juventus FT: Juventus 1-0 Roma Just Max Allegri being Max Allegri. - RaiNews : Serie A, ottava giornata -