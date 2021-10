Inter, Correa: «Luiz Felipe? Ha sbagliato ma vorrei non fosse mai successo» (Di domenica 17 ottobre 2021) «Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista, innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato il gesto e il momento, poi a caldo la mia reazione è stata quella. vorrei non fosse mai successo». Lo scrive in una story su Instagram l’attaccante dell’Inter, Joaquin Correa dopo lo scontro con il difensore della Lazio Luiz Felipe nel concitato finale della partita di ieri, vinta dai Biancocelesti. «Ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara e alle prossime sfide, cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio», ha concluso l’argentino. Leggi su footdata (Di domenica 17 ottobre 2021) «Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista, innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amicohail gesto e il momento, poi a caldo la mia reazione è stata quella.nonmai». Lo scrive in una story su Instagram l’attaccante dell’, Joaquindopo lo scontro con il difensore della Lazionel concitato finale della partita di ieri, vinta dai Biancocelesti. «Ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara e alle prossime sfide, cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio», ha concluso l’argentino.

