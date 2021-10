Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor | “Poteva uccidermi”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il cantanteè statodal lottatore irlandese. È accaduto ieri sera, mentre i due erano a una serata organizzata all’Hotel St. Regis di Roma. Un incontro voluto fortemente da DJ, che desiderava incontrare. Il campione di MMA è un’assoluta star mondiale, con oltre 40 milioni di follower su Instagram. È anche noto, tuttavia, per le sue sfuriate fuori dal ring. Più volte ha aggredito gli avversari in passato insieme alla sua crew. Una volta ha anche lanciato una sedia contro un pullman dove si trovava un suo rivale.da, il racconto della moglie del cantante La prima a denunciare ...

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - DiouaniKhalid : RT @Corriere: Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - Dorian221190 : RT @Corriere: Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

ROMA - 'Sono stato aggredito alle 2.30 di questa notte da Conor McGregor , che mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro e il naso '. Inizia così il racconto di, che tramite alcune storie Instagram denuncia l'aggressione subita dal campione americano di MMA , a Roma da alcuni giorni per il battesimo del figlio in Vaticano. 'È una ...AGI - 'Qua siamo alla follia, senza una ragione il signor McGregor mi ha aggredito davanti a diversi testimoni '. Cosìdenuncia con una storia su Instagram la disavventura avvenuta a Roma nel corso di una festa privata in un noto albergo del centro storico. ' Mi ha aggredito senza motivazione , ...La moglie: «Poteva morire. Da qualche giorno il fighter irlandese era a Roma e dopo aver passato la serata in compagnia di Francesco Facchinetti lo ha picchiato dal nulla. E’ una persona pericolosa».McGregor ora è stato denunciato, ma questo non sarebbe il primo episodio in cui il campione di arti marziali miste si mette nei guai.