Ecco i regali che ha ricevuto Fedez per il suo compleanno (Di domenica 17 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre è stato il compleanno di Fedez che, in seguito, ha voluto condividere con la community alcuni dei regali ricevuti Venerdì 15 ottobre Fedez ha spento trentadue candeline. Per l’occasione, il rapper è stato raggiunto dagli auguri e i messaggi degli amici e ha ricevuto splendide sorpresi e particolari regali. La torta per il compleanno è stata a tema querele, visto l’ingente numero che il rapper ne riceve e su cui ci scherza su già lui in prima persona. La moglie Chiara Ferragni gli ha dedicato un post – dichiarazione d’amore e gli ha regalato una collana con i volti fatti a cartoon di tutta la famiglia. Venerdì sera, Fedez ha festeggiata in un noto locale di Milano con gli amici che lo hanno riempito di regali. A ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre è stato ildiche, in seguito, ha voluto condividere con la community alcuni deiricevuti Venerdì 15 ottobreha spento trentadue candeline. Per l’occasione, il rapper è stato raggiunto dagli auguri e i messaggi degli amici e hasplendide sorpresi e particolari. La torta per ilè stata a tema querele, visto l’ingente numero che il rapper ne riceve e su cui ci scherza su già lui in prima persona. La moglie Chiara Ferragni gli ha dedicato un post – dichiarazione d’amore e gli ha regalato una collana con i volti fatti a cartoon di tutta la famiglia. Venerdì sera,ha festeggiata in un noto locale di Milano con gli amici che lo hanno riempito di. A ...

