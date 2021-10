Droni | robot | intelligenza artificiale La guerra alla sua terza rivoluzione

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nascosti in piccole basi militari, senza equipaggio, saranno pronti a decollare, a scansionare ogni singolo chilometro del territorio, ad analizzare le immagini che raccolgono, a identificare e colpire ogni “attività nemica”, si tratti di armi, di soldati, di terroristi. Saranno in grado di capire se nell’obiettivo preso di mira ci siano o meno civili innocenti, potranno sparare missili ad alta precisione, confermare in tempo reale la distruzione (o l’uccisione) del ‘nemico’. Per poi tornarebase senza che sia necessario alcun intervento umano. Le guerre del prossimo futuro si faranno con l’, truppe ed armamenti saranno in prevalenzadotati di tecnologia sofisticata, in grado di decidere in modo ‘autonomo’ e in pochi centesimi di secondo cosa fare. ...