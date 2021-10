Crisi dal dischetto per Insigne: il dato aggiornato è disarmante (Di domenica 17 ottobre 2021) È da poco terminata Napoli-Torino, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Victor Osimhen, arrivata a dieci minuti dalla fine. Nel primo tempo, al minuto 26', Di Lorenzo si è procurato un calcio di rigore: dal dischetto, però Insigne si è fatto ipnotizzare da Milinkovic, che in due tempi ha bloccato il pallone. Insigne rigori sbagliati Con l'errore di oggi, sale a tre il numero di rigori sbagliati in questa stagione: il primo, arrivato contro il Venezia alla prima giornata, fu calciato in curva, mentre il secondo errore è stato quello della scorsa gara contro la Fiorentina, complice una bella parata di Dragowski. Prima di questa stagione, Insigne aveva segnato 22 rigori su 27 calciati con la maglia del Napoli: la percentuale di realizzazione era ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) È da poco terminata Napoli-Torino, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Victor Osimhen, arrivata a dieci minuti dalla fine. Nel primo tempo, al minuto 26', Di Lorenzo si è procurato un calcio di rigore: dal, peròsi è fatto ipnotizzare da Milinkovic, che in due tempi ha bloccato il pallone.rigori sbagliati Con l'errore di oggi, sale a tre il numero di rigori sbagliati in questa stagione: il primo, arrivato contro il Venezia alla prima giornata, fu calciato in curva, mentre il secondo errore è stato quello della scorsa gara contro la Fiorentina, complice una bella parata di Dragowski. Prima di questa stagione,aveva segnato 22 rigori su 27 calciati con la maglia del Napoli: la percentuale di realizzazione era ...

