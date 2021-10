Centro Studi Samuel Ullman di Napoli | battesimo ufficiale con il console Cossu

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 ottobre 2021) Come largamente preannunciato, il 6 Ottobre 2021 è stato ufficialmente presentato in webex il nuovoFilosofico, un sodalizio di cultura che si prefigge di svolgere un ruolo interattivo molto vicino alla diplomazia, alla cultura e alle problematiche che interagiscono con l’internazionalizzazione delle imprese. Il Presidente del, Ingegnere Bruno Russo, ha presentato l’organizzazione e gli intenti, salutando anche il Direttore designato per il periodico cartaceo del, Essere Giovani: ildello Zambia Francesco, che si è sempre mostrato dal primo momento entusiasta dell’intento. Il Presidente ha sottolineato gli argomenti che sono alla base dell’iniziativa: ...