Cast e personaggi di Cuori su Rai1 con Matteo Martari e Pilar Fogliati tra ambizioni e compromessi (Di domenica 17 ottobre 2021) Cast e personaggi di Cuori su Rai1 sono pronti a conquistare il pubblico e tenerci compagnia per settimane raccontando la storia di un gruppo di pionieri della medicina riportandoci indietro, negli anni '60. Prende il via oggi, 17 ottobre, alle 21.25 su Rai1 portando sullo schermo Matteo Martari e Pilar Fogliati alla guida di un gruppo di medici che rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia andando alla ricerca di nuove tecniche sfidando ogni giorno i limiti della scienza. Cuori è una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, alla sua regia ci sarà Riccardo Donna, soddisfatto per quello che è riuscito a fare in ...

