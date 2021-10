Bill Clinton dimesso dall’ospedale in giornata (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton dovrebbe essere dimesso in giornata dall’ospedale in California dove era ricoverato da circa una settimana a causa di un’infezione. “Il Presidente Clinton ha continuato a fare eccellenti progressi nelle ultime 24 ore”, ha riferito il portavoce. Ieri l’ex inquilino della Casa Bianca ha trascorso del tempo con la moglie Hillary e la figlia Chelsea e ha anche parlato con alcuni amici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex presidente degli Stati Unitidovrebbe essereinin California dove era ricoverato da circa una settimana a causa di un’infezione. “Il Presidenteha continuato a fare eccellenti progressi nelle ultime 24 ore”, ha riferito il portavoce. Ieri l’ex inquilino della Casa Bianca ha trascorso del tempo con la moglie Hillary e la figlia Chelsea e ha anche parlato con alcuni amici. L'articolo proviene da Italia Sera.

