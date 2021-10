Aka7even di Amici 20 descrive il suo libro: 'personale, sincero e senza filtri' (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono passati solo pochi giorni da quando Aka7even ha annunciato l'uscita del suo primo libro dal titolo 7 vite, ma la curiosità attorno alla prima opera letteraria del giovane cantautore è davvero molta. I suoi fan hanno quindi approfittato di un box domande che il giovane ha lasciato su Instagram per chiedere qualcosa in merito al romanzo. Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del cantante diventato famoso grazie ad Amici 20, non si è tirato indietro e ha risposto alle curiosità sul proprio libro che uscirà il 23 novembre 2021. Scopriamo dunque come ha descritto la sua opera e cosa lo ha spinto a decidere di intraprendere questo progetto. Aka7even svela come sarà il suo libro 7 vite Rispondendo alle curiosità dei propri fan su Instagram, Aka7even è tornato a ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono passati solo pochi giorni da quandoha annunciato l'uscita del suo primodal titolo 7 vite, ma la curiosità attorno alla prima opera letteraria del giovane cantautore è davvero molta. I suoi fan hanno quindi approfittato di un box domande che il giovane ha lasciato su Instagram per chiedere qualcosa in merito al romanzo. Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del cantante diventato famoso grazie ad20, non si è tirato indietro e ha risposto alle curiosità sul proprioche uscirà il 23 novembre 2021. Scopriamo dunque come ha descritto la sua opera e cosa lo ha spinto a decidere di intraprendere questo progetto.svela come sarà il suo7 vite Rispondendo alle curiosità dei propri fan su Instagram,è tornato a ...

